Rogo in una cantina, notte di paura in via Copenaghen 

Momenti di paura nella notte tra mercoledì e ieri a Genneruxi per un incendio: le fiamme hanno provocato dei danni in una cantina di un palazzo di via Copenaghen e solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le conseguenze fossero più gravi.

L’incendio è scoppiato attorno alle 4 del mattino probablmente per cause accidentali. Qualcuno ha notato il fumo proveniente da una cantina e ha dato l’allarme. In poco tempo, dalla caserma della centrale operativa dei vigili del fuoco di viale Marconi sono arrivate due squadre con un’autopompa, un’autobotte e un mezzo per il ricambio degli apparecchi di respirazione. Dopo aver delimitato l’area interessata dal rogo, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Poi, una volta spento l'incendio, è stato messo in sicurezza il locale. Dai primi accertamenti le cause del rogo potrebbero essere riconducibili a un cortocircuito.

Durante l’intervento diverse persone hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco. Inizialmente c’era un po’ di apprensione per il timore che le fiamme potessero diventare ingovernabili e dunque provocare molti più danni. Alla fine dopo quasi un’ora la situazione è risultata essere sotto controllo. Ingenti i danni circoscritti comunque solo alla cantina. Il resto della palazzina non ha subito conseguenze.

