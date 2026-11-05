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Carbonia.
06 novembre 2026 alle 00:23

Rogo in un fienile,  disastro sfiorato: «È stato doloso» 

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Si sospetta l’origine dolosa per l’incendio scoppiato nelle campagne di Carbonia all’alba di ieri mattina. Nel rogo è andato distrutto un fienile con all’interno circa tremila rotoballe di fieno andate in fumo. A dare l’allarme un operaio dell’azienda. Fiamme che hanno divorato le rotoballe all’interno del capannone e i concimi per la prossima semina.

Fortunatamente non sono rimasti coinvolti gli animali che si trovavano nel capannone vicino, perché grazie alla tempestività dell’operaio sono stati messi in salvo. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno operato per ore prima di avere la meglio delle fiamme che hanno distrutto anche la copertura del fienili e danneggiato gravemente la struttura rendendola attualmente inagibile.

Sul posto anche il titolare dell’azienda Giampiero Fenu, molto scosso dall’accaduto: «Purtroppo è un danno enorme, per la nostra azienda e per le 5 persone che ci lavorano, nei prossimi giorni faremo una stima precisa». Fiamme che da come fa intendere Fenu dovrebbero essere di origine dolosa, visto che all’interno non era presente alimentazione elettrica o mezzi meccanici. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Carbonia.

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