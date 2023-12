Rogo in ospedale, un sardo fra le tre vittime Le fiamme divampate da un cumulo di rifiuti 

TIVOLI. C’era anche un paziente di origini sarde fra i tre uccisi dall’incendio che venerdì in tarda serata ha aggredito l’ospedale San Giovanni Evangelista. Romeo Sanna, 86 anni, la sua coetanea Pierina Di Giacomo e Giuseppina Virginia Facca, di 84, sono morti nelle ambulanze usate per la spola tra la vicina palestra comunale e il trasferimento in altre strutture.

Omicidio colposo

Un altro anziano era invece deceduto in cardiologia mezzora prima: sua figlia è rimasta intrappolata nel fumo mentre era al suo capezzale, costretta a lasciare di corsa il corpo senza vita del padre ancora sul letto. La struttura resterà inagibile per giorni, forse settimane, mentre le indagini sono appena cominciate. Complessivamente sono state evacuate 193 persone: 19 operatori sanitari e 174 pazienti, tra tra i quali anche tre neonati. Sono stati trasferiti tutti in altri ospedali del Lazio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e rogo colposo e ha disposto il sequestro di alcune aree dell’ospedale, di fatto inagibile. Il ministro della Salute Schillaci parla di «terribile tragedia». A Tivoli a luglio un altro incendio aveva fatto danni nella Asl, dopo un corto circuito nell'ufficio della formazione del personale, ma adesso in città non esiste più neppure un pronto soccorso: lo si sta cercando di allestire nella palestra che nelle scorse ore ha accolto i pazienti sfollati.

«Escluso il dolo»

Ora alcuni sindacalisti denunciano: «Nell’ultimo periodo qui le squadre di servizio di guardia antincendio non erano più presenti». «Abbiamo acquisito numerose immagini dall'impianto di videosorveglianza, da cui abbiamo un quadro chiaro su quanto accaduto e attraverso le quali al momento possiamo escludere il dolo", ha spiegato il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto.

