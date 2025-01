Rogo in cucina, palazzina evacuata 

Un fornello dimenticato acceso in cucina e in pochi istanti si è scatenato l’inferno. Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri per un incendio divampato in un appartamento in via Venezia: fuoco e tanto fumo, per precauzione sono state evacuate quattro abitazioni, ingenti i danni ma limitati soltanto alla casa in cui è scoppiato il rogo. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

La paura

Poco prima di mezzogiorno è scattato l’allarme: fumo e fiamme nella cucina di una palazzina di via Venezia. I residenti hanno avuto la prontezza di mettersi al sicuro e allertare subito i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute le squadra del distaccamento di Macomer e quella di Cuglieri oltre all’autoscala e all’autobotte partite dal comando provinciale di Oristano. Le operazioni sono state coordinate dal funzionario tecnico dal comando di Nuoro che, vista la situazione, ha disposto l’evacuazione di quattro case durante le operazioni di spegnimento.

Gli accertamenti

Dai primi riscontri è emerso che le fiamme sono partite in cucina e sono state contenute all’appartamento in cui era divampato il rogo. Danni agli arredi, a un bagno vicino e anche alla mansarda ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco (nonostante la distanza dei distaccamenti dal luogo dell’incendio) ha evitato problemi maggiori. Le squadre hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile che dopo diverse ore è stato dichiarato agibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori verifiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA