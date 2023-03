Rogo in casa: tre in ospedale 

Una donna ha riportato gravi ustioni alle braccia e altre due sono rimaste intossicate a causa di un incendio divampato durante la sostituzione di una bombola in una casa in via Marmilla, al centro di Furtei. Nessuna sarebbe in pericolo di vita ma l’episodio ha creato molto allarme ieri nel piccolo centro della Marmilla.

La fuga

Tutto è accaduto nella tarda mattinata in casa di Rosalia Onnis, classe 1937. In base alle prime informazioni, la badante Vera Medda, 58 anni di Pauli Arbarei, stava sostituendo la bombola della stufa a gas quando – per cause ancora in fase di accertamento – è scoppiato l’incendio. La donna, per paura che la stufa esplodesse, si è fatta carico della bombola e l’ha trascinata fino al cortile evitando così il peggio ma procurandosi ustioni alle braccia. Nel frattempo le fiamme si sono propagate ai mobili, alle tende e ad altri oggetti della cucina riempiendo l’ambiente di fumo: a quel punto è arrivata la figlia di Rosalia Onnis, Maria Augusta Zucca, 57enne, che ha accompagnato la madre fino all’uscita insieme alla badante. Mentre in via Marmilla iniziava il viavai di parenti e vicini accorsi per prestare aiuto alle donne, la macchina dei soccorsi si metteva in moto. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri della stazione del paese e della compagnia di Sanluri. In pochi minuti si sono fatti strada anche due mezzi dei vigili del fuoco di Sanluri e tre ambulanze del 118.

Gravi le condizioni di Vera Medda che ha riportato ustioni alle braccia ma che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita: per lei è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha accompagnata in ospedale dove i medici hanno disposto il ricovero. Per le altre due donne sono stati comunque disposti tutti gli accertamenti clinici.

Le indagini