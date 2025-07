Rogo in casa, paura per una famiglia 

Un guasto all’impianto elettrico nel cuore della notte. Una scintilla e in un appartamento in via Delitala si è scatenato l’inferno. Il fumo ha invaso le stanze della casa al terzo piano di una palazzina, poi le fiamme e per i residenti sono stati momenti di terrore. Provvidenziale l’intervento dei soccorritori che hanno salvato una donna di 68 anni, il figlio 39enne e una nipote (23). I tre sono stati accompagnati all’ospedale per accertamenti e dimessi qualche ora dopo. Gravissimi i danni nell’abitazione.

L’allarme

L’incendio è divampato intorno alle 4 di ieri. La famiglia dormiva quando improvvisamente è stata svegliata dall’odore del fumo e dal crepitio delle fiamme che diventavano sempre più minacciose. L’allarme è stato immediato, nel complesso di edilizia popolare sono arrivare subito le squadre dei vigili del fuoco di Macomer e del distaccamento di Cuglieri che, dopo aver prestato i primi soccorsi alla donna e ai due ragazzi, hanno lavorato a lungo per domare l’incendio. Poi la bonifica e la messa in sicurezza dello stabile, con interventi accurati che sono andati avanti fino alla tarda mattinata di ieri. Dai primi riscontri sembra che il rogo sia stato causato da un corto circuito in un quadro elettrico, forse dovuto a un sovraccarico della linea. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Silanus e Bosa della Compagnia di Macomer (guidata dal capitano Giovanni Maria Seu).

I soccorsi

La donna, il figlio e il nipote sono stati poi accompagnati in via precauzionale dagli operatori del 118 all’ospedale Mastino di Bosa, si temeva infatti potessero avere un principio di intossicazione a causa del fumo respirato nell’appartamento. Dopo vari accertamenti, appurate le buone condizioni di salute, tutti e tre sono stati dimessi. Grossi i danni nell’abitazione, dove le pareti sono state annerite dal fumo e molti arredi sono andati distrutti. Dovranno essere effettuati ulteriori controlli per verificare le condizioni di agibilità dell'appartamento. L’incendio dell’altra notte è il terzo, nel giro di pochi mesi, che si registra in abitazioni in diversi rioni di Bosa.

