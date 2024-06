Rogo in casa, paura nella notte 

Le fiamme alte nella notte, l’odore acre di fumo che in un lampo ha riempito la via e i soccorsi chiamati dai vicini. Non ha provocato gravi conseguenze, per fortuna, l’incendio divampato la notte scorsa in via Ozieri a Villacidro, nel cortile di casa di Gianluigi Mocci. L’uomo è stato medicato sul posto ma non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale come si era temuto all’inizio. A poche ore dai fatti, in casa Mocci, un edificio dalla facciata gialla illuminata dal sole, non c’è nessuno: dietro il cancello serrato si vede il muro annerito dal rogo e le imposte chiuse.

La cronaca

A dare l’allarme prima della mezzanotte di mercoledì sono state le famiglie che abitano lungo la strada che si trovano a poca distanza dalla centralissima via Nazionale: hanno sentito un boato e hanno capito che qualcosa bruciava nel giardino oltre l’alto cancello di ferro al civico 3. «Ci siamo spaventati, siamo usciti di casa e abbiamo visto le fiamme, erano alte – raccontavano ieri mattina sulla soglia di casa, ancora sconvolti dall’accaduto –. L’odore di bruciato e una nuvola densa di fumo si sono diffusi in fretta. Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti e hanno spento le fiamme. L’intervento è stato immediato e per questo non ci sono stati danni gravi neanche all’interno dell’abitazione».

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Villacidro che hanno ricostruito la dinamica e cercato di capire se l’incendio potesse avere origini dolose. Non è escluso che ad alimentare le fiamme sia stato dell’alcol lasciato dal padrone di casa nel cortile.

I soccorsi

Mentre i vigili del fuoco completavano le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area e accertavano che le fiamme non avessero provocato danni all’edificio, i residenti della zona hanno aspettato che l’allarme cessasse. Nel frattempo Gianluigi Mocci, in forte stato di choc, è stato sottoposto agli accertamenti da parte del personale dell’ambulanza. ( red. prov. )

