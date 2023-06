Rogo in casa, muore un’italiana 

Bruxelles. La trappola mortale stavolta non è un grattacielo coperto di pannelli infiammabili, come avvenne alla Grenfell Tower di Londra, ma un’anonima casetta a tre piani. Ma la fine di Anna Tuzzato, 29 anni, veneziana di Fiesso d’Artico, ricorda molto da vicino la tragica sorte di Gloria Trevisan e Marco Gottard, i due architetti trevigiani finiti nell’elenco della 72 vittime del rogo della Grenfell, il 14 giugno del 2017 a Londra.

Salvo il coinquilino

La tragedia è avvenuta venerdì notte in una casa a Etterbeek, comune dell’hinterland della capitale belga. Tuzzato viveva con un coinquilino, rimasto illeso, al terzo piano della palazzina. Il rogo, sulle cui cause le autorità belghe non si sono per ora espresse, sarebbe partito da un locale cucina al primo piano. È stata la velocità di propagazione a rendere impossibile ogni tentativo di soccorso. In un video pubblicato dal quotidiano “La Nuova Venezia” una coppia di turisti spagnoli che alloggia lì vicino ha raccontato di essere stata svegliata da un forte rumore e di aver visto l’edificio di rue Aviateur Thieffry già avvolto dal fuoco. I due hanno aggiunto di aver percepito una voce che implorava “Please, help me!, please, help me...».

Gli arredi in legno

Tuzzato lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile delle comunicazioni per un’organizzazione internazionale che si occupa di agricoltura biologica. L’ambasciata d’Italia in Belgio segue la vicenda e sta prestando assistenza ai familiari della giovane, partiti ieri per Bruxelles. Quando sono arrivati i pompieri - che all’inizio hanno potuto solo puntare gli idranti contro le finestre - l’appartamento era interamente carbonizzato. Il rogo sarebbe stato accelerato dai molti arredi in legno e Anna Tuzzato non è morta a causa delle ustioni ma intossicata dal fumo che ha saturato le stanze. Le autorità belghe, secondo quanto riportano i media locali, propendono per un disastro di origine accidentale. Sono stati i funzionari del consolato italiano ad avvisare al telefono sabato mattina i familiari di Anna, i due genitori e le due sorelle. «È una notizia che ci riempie di tristezza. Per un’assurda fatalità il Veneto perde una giovane che si stava impegnando per rendere migliore il mondo. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia, e una preghiera per lei», ha detto il presidente della Regione Luca Zaia.

