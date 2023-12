Rogo in casa: muore un pensionato 

Lo hanno trovato riverso a terra, con il corpo semicarbonizzato. Mario Mulas, pensionato 77enne di Sorso è morto tra le fiamme della sua abitazione, un piccolo appartamento dove viveva da solo, trasformato in pochi attimi in un inferno di fuoco. La tragedia in piena notte in via Tuveri, nel centro del paese, al primo piano di una palazzina.

La tragedia

L’incendio si è scatenato poco dopo le 4, una piccola esplosione, le fiamme e l’odore acre del fumo hanno attirato l’attenzione dei vicini. Corsi in strada hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I caschi rossi partiti dal comando provinciale di Sassari, hanno sfondato il portone d’ingresso del condominio e attraversato gli ambienti saturi di fumo prima di raggiungere l’appartamento al piano superiore. Vicino alle scale il pensionato a terra privo di sensi, con il 95 per cento di ustioni sul corpo. Bruciature su gambe, braccia e volto. Il rogo, innescatosi in modo violento per un probabile corto circuito, e il fumo non gli hanno lasciato scampo. Si trovava nella camera da letto nel momento in cui è scoppiato l’incendio. Ha tentato di salvarsi, ma era troppo tardi quando si è accorto che le lingue di fuoco si erano alimentate all’interno delle stanze. All’arrivo dei soccorsi, prima con i volontari del Soccorso Sant’Anna poi con la medicalizzata, purtroppo non c’era più nulla da fare. È deceduto subito dopo per le gravi bruciature riportate. Le fiamme si erano propagate rapidamente distruggendo arredi e cavi elettrici. A causa degli ingenti danni l’immobile è stato dichiarato inagibile.

Le cause

Vigili del fuoco e carabinieri di Sorso e della compagnia di Porto Torres indagano sulle cause del rogo, originato probabilmente da un cortocircuito partito da una presa di corrente sovraccaricata per l’uso di una stufa. L’uomo si era trasferito da qualche settimana in via Tuveri, un piccolo appartamento in affitto dove viveva solo in compagnia del suo gatto. I carabinieri del Ris hanno provveduto a mettere l'animale in salvo affidandolo alle cure dell’associazione Enpa. I figli e i parenti del 77enne sono stati allertati dalle forze dell’ordine. L’anziano era seguito dalle assistenti dei Servizi sociali del Comune di Sorso. Il sindaco Fabrizio Demelas ha espresso il suo cordoglio: «Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari. Una tragedia che ha sconvolto una comunità, un episodio imprevedibile che fa riemergere situazioni di disagio che purtroppo esistono anche a Sorso».

