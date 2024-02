Rogo in casa, militare salva 2 anziani 

Una nuvola di fumo nero, le fiamme sempre più alte e le urla disperate di una donna. Nella cucina di una casa in via Amsicora ieri pomeriggio si è scatenato l’inferno. Solo la prontezza di riflessi di un militare della Brigata Sassari ha evitato il peggio: sani salvi la coppia di anziani (il marito è invalido, bloccato su una sedia a rotelle), poi grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato domato anche se i danni sono ingenti.

L’allarme

Tutto è successo in pochissimi minuti. Dal caminetto una scintilla è finita sul divano e in pochi secondi il fuoco si è esteso agli altri arredi della cucina. «Ho sentito urla e lamenti e mi sono precipitato per capire cosa stesse accadendo» racconta Agostino Pirastru, 51 anni, militare del quinto Reggimento genio guastatori di Macomer che vive accanto alla casa in cui è divampato l'incendio. «Quando sono arrivato, le fiamme erano sempre più minacciose – racconta – sono passato dal retro sfondando una portafinestra, ho aiutato la signora e il marito e poi ho cercato di spegnare il fuoco con la pompa ma non c’era più corrente elettrica». Momenti concitati e di grande tensione, nel frattempo altri vicini avevano chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. «A quel punto, con l’aiuto di mio figlio Carlo di 11 anni, ho riempito diversi secchi d’acqua e siamo riusciti a contenere le fiamme» va avanti.

I soccorsi

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano hanno domato completamente l’incendio che, senza l’intervento del militare, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Subito dopo è stata messa in sicurezza la cucina, che ha subito danni notevoli. Nessun danno ma solo un grandissimo spavento per la coppia di anziani che ha rischiato di restare intrappolata, in particolare l’uomo costretto su una carrozzina. Qualche settimana fa due episodi simili sono accaduti a Seneghe, dove il rogo era partito da un camino e a Siamanna, dove le fiamme erano state nel sottotetto innescate presumibilmente dall’impianto fotovoltaico.

RIPRODUZIONE RISERVATA