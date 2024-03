Rogo in casa, famiglia sterminata 

Chioggia. Le esalazioni provocate da un incendio hanno distrutto un'intera famiglia a Sottomarina, frazione di Chioggia (Venezia). Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, le tre vittime giacevano sul pavimento delle loro camere da letto. A perdere la vita sono stati Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, di 59, e il figlio Davide, di 27. La famiglia era molto conosciuta perché gestiva lo stabilimento balneare Bagni Smeraldo, a Isola Verde di Chioggia.

«È una tragedia. Sono morte persone che hanno sempre lavorato», ha detto il sindaco Mauro Armelao che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

L'incendio è scoppiato poco dopo mezzanotte. Ad accorgersene sono stati due giovani che, transitando in auto per la strada, nel centro di Sottomarina, hanno visto le fiamme e chiamato il 115, per poi tentare, invano, di mettere in salvo le tre persone rimaste intrappolate. L’abitazione è sotto sequestro per accertare le cause del rogo.

