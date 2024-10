Rogo in casa, attimi di paura per due donne 

Paura lunedì notte a Selargius per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 20 in un appartamento di via Liguria: la cucina era invasa dalle fiamme, probabilmente scaturite da un tegamino d’olio bollente dimenticato sul fornello. Una situazione critica: l’incendio rischiava infatti di propagarsi agli altri arredi.

Il Comando di Cagliari ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento con il supporto di un’autobotte. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere il rogo, facendo uscire il fumo, mettendo in sicurezza la struttura e verificando le condizioni dell’appartamento sottostante.

In casa al momento dell’incidente c’erano una donna di 61 anni e sua figlia, che sono riuscite a scappare in tempo e a lanciare l’allarme. Entrambe sono fortunatamente illese e sono state ospitate per precauzione da un parente per la notte.

RIPRODUZIONE RISERVATA