Rogo in cantina, casa evacuata 

La saldatrice era in funzione, per quell’ennesimo lavoretto domestico nella cantina trasformata in laboratorio. Sarà stata la troppa sicurezza per un intervento eseguito svariate volte, o la mancata percezione del pericolo, ma il gesto abitudinario di un uomo ha rischiato di sfociare in tragedia, ieri a Nuoro, intorno alle 10.30. In una casa bifamiliare di via Magellano è scoppiato un incendio a causa di una scintilla partita dall’utensile. In un attimo le fiamme hanno avvolto il locale al pian terreno: si sono vissuti attimi di paura. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio, di mettere in sicurezza gli occupanti dell’immobile, tra loro una disabile.

Dramma sfiorato

Quella di ieri è stata una mattinata di terrore, nel quartiere nuorese di Badu ‘e Carros. Da quei lavori di saldatura, eseguiti chissà quante volte, è partita la scintilla che ha scatenato le fiamme nella cantina dell’abitazione.

La situazione è precipitata in pochi istanti, il fuoco ha iniziato a divorare gli arredi, alimentato dai tanti oggetti presenti in quei pochi metri quadri. L’allarme è scattato immediatamente. Dalla vicina caserma dei vigili del fuoco è partita una squadra, giunta sul posto con tempestività. Prima sono stati fatti evacuare dall’abitazione gli inquilini, tra loro vi era pure una persona con problemi di disabilità; poi, i pompieri hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio.

Le operazioni sono state eseguite in pochi minuti: l’intervento ha permesso di mettere in sicurezza lo stabile e di evitare conseguenze ben più gravi. Dai primi accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco, è emerso con chiarezza come le fiamme siano state generate da una scintilla, da quella saldatrice presente all’interno della cantina.

Pericolosa tendenza

Non un caso isolato, purtroppo, quello di via Magellano. I vigili del fuoco parlano di fenomeno preoccupante, di immobili dove troppo spesso vengono accumulati oggetti in eccesso e facilmente infiammabili. E se stavolta le conseguenze sono state contenute, lo scorso 11 gennaio a Nuoro l’epilogo era stato diverso. In un appartamento di via Catte, nel condominio Domo Mea, aveva perso la vita il geometra 73enne Giampiero Cancedda. In quell’occasione le fiamme erano partite da una stufa dimenticata accesa.

