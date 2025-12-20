Rogo in campagna, distrutto un pinneto 

Da venerdì notte di quel pinneto sono rimaste solo le ceneri. L’incendio, scoppiato venerdì sera nelle campagne di Marrubiu, più precisamente in località Masongiu, ha raso al suolo la costruzione che un tempo veniva utilizzata dai pastori e che, a detta del comando provinciale dei vigili del fuoco, era la più grande presente in Sardegna.

Scattato l’allarme a Masongiu è arrivata una squadra dei vigili del fuoco dalla centrale di Oristano, col supporto di due autobotti e di un’autoscala. Un intervento delicato e che è stato portato a termine dopo circa due ore di intenso lavoro.

Sono in corso le indagini, anche delle forze dell’ordine, per risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio del pinneto che comunque non veniva utilizzato da parecchio tempo.

