Rogo fatale alla pensionata 

Gravi le ustioni in tutte le parti del corpo e fatali anche le conseguenze nell'apparato respiratorio. Non ce l'ha fatta a superare la notte Anna Madeddu, la 77enne di Macomer in un primo momento sopravvissuta all’incendio divampato all'interno della sua abitazione la notte tra domenica e lunedì, al numero 5 della centralissima via Raffaello.

Lesioni mortali

La donna è morta al centro gravi ustionati dell'ospedale di Sassari, dove era stata ricoverata in codice rosso il primo mattino di lunedì da una ambulanza medicalizzata del 118 di Ghilarza, dopo che era stata tratta in salvo dai vigili del fuoco di Macomer, i quali l’avevano trovata priva di sensi in un cortiletto interno all'abitazione.

La disgrazia

Anna Madeddu molto probabilmente è stata colta nel sonno e ha cercato di reagire tentando di le fiamme, che in poco tempo hanno avvolto la camera in cui dormiva, ma anche il resto dell'abitazione. Subito dopo il ricovero, è stata sottoposta a terapia intensiva, m«a gli sforzi dei medici per tenerla in vita sono risultati inutili. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Macomer stanno cercando di stabilire le cause che hanno generato l'incendio. Si parla di un cortocircuito. Non è escluso che la donna tenesse accesa una candela per illuminare la camera da letto.

Tutto da chiarire

Quanto è successo in via Raffaello (l'incendio si è sviluppato attorno alle 2 nella notte tra domenica e lunedì) è tutto da accertare.nna Madeddu viveva da sola, anche se ha dei parenti che risiedono a Macomer. Da poco aveva acquistato un’auto ancora parcheggiata davanti alla sua abitazione. La usava di frequente, fio a domenica. Quando la sua casa è andata a fuoco. Sorpresa dalle fiamme, ha cercato una via di fuga nel cortiletto interno. L’hanno trovata lì intorno alle 2.30 i vigili del fuoco, che hanno Ha dovuto sfondare la porta e rompere i vetri delle finestre e le serrande. Hanno notato che la porta del cortiletto era aperta e qui hanno trovato la donna per terra, priva di sensi. «È un fatto che colpisce l'intera comunità- dice il sindaco, Riccardo Uda- il dramma della nostra concittadina, forse vittima della solitudine».

