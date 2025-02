Rogo e crollo in mansarda, salvo un uomo 

Quello stabile di via Majorca era stato dichiarato inagibile, ma all’ultimo piano della vecchia palazzina l’altra notte c’era una persona e si ipotizza fosse con la stufa accesa. Intorno alle tre le fiamme hanno assalito la mansarda, il tetto è collassato e l’uomo è stato salvato appena in tempo e subito affidato alle cure dei medici dell’ospedale Civile, per accertamenti. Si è temuto il peggio. I vigili del fuoco sono intervenuti domenica notte insieme ai colleghi di Porto Torres e della sede centrale di Sassari. L’incendio è scaturito dalla mansarda al terzo piano di uno stabile che risulterebbe inagibile. Le squadre hanno lavorato ininterrottamente per oltre cinque ore, sul posto anche il funzionario di guardia giunto dalla centrale dei vigili del fuoco di Sassari. Per avere ragione sulle fiamme, gli idranti hanno sparato acqua dalle finestre di un palazzo antistante. L’ipotesi è che il rogo sia scoppiato a causa del malfunzionamento di una stufa, ma sono in corso ulteriori accertamenti. L’inferno di fuoco ha rischiato di far fare una orribile fine a un algherese che dormiva all’ultimo piano della palazzina. Muniti di maschere e autorespiratori i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per mettere in salvo l’inquilino e evitare che le fiamme attaccassero i vicini palazzi, in una strada stretta come quella di via Majorca, dove i mezzi pesanti hanno fatto fatica a transitare. (c.fi.)

