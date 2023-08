Rogo doloso, trovati gli inneschi 

All’indomani del terribile incendio che ha devastato un’ampia zona boscata al confine tra Atzara, Samugheo e Sorgono, è tangibile lo sgomento tra la gente per il grave danno ambientale e la disperazione di quanti hanno subito danni ad aziende e terreni. Pesante il bilancio, per ora parziale: 150 ettari perlopiù di sugherete e macchia mediterranea in cenere, diverse vigne lambite dal fuoco di cui una distrutta, due fienili bruciati, e danni a costruzioni rurali. Sembra certa l’origine dolosa: il Corpo forestale di Nuoro e il Nucleo ispettivo di Cagliari hanno individuato il punto d’innesco da cui sono partite le fiamme che si sono propagate molto rapidamente a causa delle alte temperature e del vento.

I soccorsi

Solo l’imponente schieramento di mezzi e persone coordinate dal personale della stazione del Corpo forestale di Sorgono, col supporto di Tonara, Aritzo Gavoi e dal Gauf di Nuoro, ha evitato che il rogo assumesse proporzioni ancora più grandi. In campo 9 squadre di Forestas intervenute insieme a 6 di volontari della Protezione civile, 5 dei vigili del fuoco e i barracelli per un totale di 85 persone, 20 PickUp e 9 autobotti a cui hanno dato man forte 4 elicotteri regionali, il Super Puma e 5 Canadair. Forze che hanno lavorato anche ieri nell’opera di bonifica.

La condanna

«Non ci sono parole per descrivere lo sconforto che si prova quando la natura viene devastata e umiliata dal fuoco, l’incendio colpisce, indistintamente, le comunità di Atzara, Sorgono e Samugheo. Il disastro sarebbe potuto essere maggiore se non fosse per l’intervento dei mezzi antincendio territoriali e regionali e per l’operato dei numerosi volontari». Sono le parole affidate dagli amministratori di Atzara alla pagina social del Comune in cui hanno anche ringraziato le forze intervenute ed espresso vicinanza a Salvatore Manca, il 69enne vittima di un incidente durante le operazioni di spegnimento e ricoverato in ospedale.

Stato di calamità

Solidarietà piena a chi ha subito danni e un ringraziamento a tutte le forze che si sono prodigate nello spegnimento ha espresso anche il sindaco di Sorgono Franco Zedde. «Nell’eventualità che si scoprano i colpevoli intendo far costituire il Comune parte civile, perché i danni sono ingenti. Sto predisponendo una delibera per chiedere lo stato di calamità agli organi competenti per risarcire chi ha subito danni», dice Zedde che da esperto del settore esprime tutta la sua preoccupazione per quanto possano essere pericolosi eventi del genere in un’area così boscosa: «È urgente l’assunzione di nuovo personale, giovane, preparato e dotato di mezzi più potenti ed efficaci per prevenire e contrastare gli incendi».

