Rogo doloso nel palazzo, sette morti 

Nizza . Una famiglia cancellata. Sette persone morte, tra queste tre bambini di La Francia è sotto choc per il devastante incendio in un appartamento di Nizza, probabilmente di origine dolosa, che ha causato la morte di sette persone, membri di una stessa famiglia originaria delle Comore. Tra le vittime, tre bambini di 5, 7 e 10 anni, e un adolescente 17enne. Altri due ragazzi sono invece sopravvissuti. «Siamo tutti scioccati», ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario. «Abbiamo le immagini che mostrano tre individui a volto coperto mentre si introducono nell’edificio», ha rivelato la Procura di Nizza.

Il traffico di droga

Le fiamme sono divampate poco prima delle 2.30 al secondo piano del condominio del quartiere di Moulins, ma sono rapidamente salite al settimo, dove abitava la famiglia. Giunto rapidamente sul posto, il premier Gabriel Attal ha evocato fatti «assolutamente terribili e abominevoli», assicurando che «l’inchiesta sta progredendo» e che «tre individui sono attualmente ricercati» dalle forze dell’ordine. Il vicesindaco di Nizza, Anthony Borré, è stato tra i primi ad evocare la presenza nell’edificio di «tre uomini incappucciati» che avrebbero appiccato il fuoco al secondo piano. «Dalle immagini di videosorveglianza si vede molto chiaramente gente incappucciata cospargere di benzina la tromba delle scale», ha detto il sindaco Christian Estrosi, lamentando la morte di «una famiglia innocente vittima di una guerra che non è la loro». Quella dei trafficanti di droga che mina la zona dei Moulins, quartiere popolare teatro della tragedia all’entrata ovest di Nizza. Chiamati alle 2,28 della notte, i pompieri sono arrivati «una decina di minuti più tardi», ha poi riferito il procuratore di zona, Damien Martinelli, ma per la famiglia non c’era già più niente da fare: tra le vittime ci sono tre bimbi di 5, 7 e 10 anni e tre adulti.

Due i sopravvissuti

Un altro figlio di 17 anni è morto gettandosi dalla finestra per sfuggire alla fiamme: i vicini avevano messo un materasso per terra nel tentativo di attutire l’impatto ma evidentemente non è servito. Dalla finestra, si è lanciato anche un uomo di 47 anni, probabilmente il padre, ricoverato in ospedale in condizioni gravi. «Ho appena perso letteralmente tutta la mia famiglia e forse è colpa di tre giovani», è la straziante testimonianza del diciannovenne Zayairoudine, uno dei pochi sopravvissuti. Insieme a lui, si è salvato un fratello diciassettenne, gemello di quello deceduto. Nel quartiere, intanto, prevale la rabbia e la paura per quello che appare come un nuovo drammatico episodio legato ai traffici di droga.

