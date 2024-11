Rogo doloso negli orti urbani a Santa Maria di Pisa 

Incendio in pieno giorno nel quartiere di Santa Maria di Pisa. A finire in cenere, ieri intorno alle 12, sono state due delle 18 casette degli orti urbani di via Paganini, che hanno preso fuoco insieme ad alcuni alberi, fiamme innescate, sembrerebbe, da un gesto volontario. Sul posto, appena dato l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno subito spento il rogo ed evitato che prendesse piede dilagando fino alle case vicine. Insieme a loro gli agenti della polizia locale, incaricati degli accertamenti del caso e di scoprire l’autore o gli autori di un gesto che si fatica a comprendere.

Il progetto degli orti urbani, concretizzato con la precedente consiliatura guidata dai Civici, è rimasto di fatto lettera morta e non con qualche polemica. Poi la svolta con la nuova giunta del Campo Largo che, con un passaggio in consiglio comunale, ha fatto approvare lo scorso settembre il regolamento per l'assegnazione e la gestione delle casette e delle aree verdi. Ma, al momento, nessuno spazio è stato ancora assegnato e, per questo, è da escludersi un gesto mirato contro qualcuno. Gli orti peraltro sono da tempo in stato di abbandono e, in alcuni casi, anche vandalizzati. Intanto i quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa si riscoprono fragili dopo i recenti casi degli incendi nelle scuole e in seguito alla rapina in un supermercato.(e.fl.)

