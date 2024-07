Rogo doloso, ingenti i danni: l’Agris farà una prima stima 

Frangivento, vigneti e strutture danneggiate: per stimare in modo preciso i danni dell’incendio che ha raggiunto venerdì l’Agris, tra Villasor e Villacidro, è ancora presto, ma chi è intervenuto sul posto un’idea se la può iniziare a fare.

L’Agris è l'agenzia della Regione per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica agricola, agroindustriale e forestale. L’impianto sulla 196 opera tra colture sperimentali e macchinari all’avanguardia. L’incendio sulla Statale però ha minacciato tutto lavoro. Andrea Podda che si occupa di qualificazione delle produzioni racconta: «Avremmo potuto perdere molto di più». Il vigneto che vanta diverse varietà è stato raggiunto. «Ci sono dei danni, ma abbiamo le piante madri conservate», assicura Podda, «sono bruciate le palme, gli eucaliptus e in generale il frangivento. I giardinetti intorno al centralino sono danneggiati, come la casetta ricovero degli operai. Una parte della recinzione è stata divelta e alcuni pilastri in cemento crollati».

Rimangono dubbi anche sui servizi: linea internet, rete elettrica e impianti di irrigazione interrata. Salve l’officina e le macchine, come la coltivazione intensiva di ulivi. Il problema è il calore: colture e piante, seppur salve, devono sopravvivere allo stress termico. Stime da domani. (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA