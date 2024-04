Rogo doloso, grano in fumo 

Le fiamme si sono sviluppate nella mattinata di ieri nel momento in cui il maestrale soffiava con maggiore intensità. Il rogo di probabile origine dolosa in pochi minuti si è esteso in diverse direzioni fra le erbacce ormai a secco raggiungendo anche alcune coltivazioni a grano e piante d’alto fusto. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco arrivati con due autobotti, dei ranger e di alcune squadre dei volontari del Masise è servito a limitare i danni col rogo che è stato circoscritto e domato.

Restano i danni e la paura visto anche il perdurare della siccità. L’incendio si è sviluppato verso le 11 sulla pianura antistante la collina di Cuccuru nuraxi e la strada che porta a S’ecca lepuris: a preoccupare era soprattutto il vento con le fiamme che in pochi minuti si sono estese per alcuni ettari. (r. s.)

