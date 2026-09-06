Rogo doloso, distrutti 8 mezzi 

Otto automotrici sono andate distrutte ieri notte in un rogo che ha tutte le caratteristiche di un atto intimidatorio. Le fiamme si sono sviluppate intorno alla mezzanotte in via Mincio, in un’area della zona industriale che costeggia la sopraelevata nord, alle spalle di una concessionaria auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia con il supporto di una squadra di Arzachena ma è stato necessario anche l’utilizzo di un’autocisterna arrivata dal distaccamento dell’aeroporto. Il violento rogo si è propagato molto velocemente e le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse, otto mezzi sono andati completamente distrutti ma l'intervento ha evitato che l’incendio si estendesse ulteriormente coinvolgendo altre motrici. I danni sono comunque molto ingenti.

Le indagini

Sul luogo dell’incendio oltre ai vigili sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia che hanno avviato le indagini. Per la caratteristica del rogo e la velocità di propagazione sembrano esserci ben pochi dubbi sulla natura dolosa ma si indaga sul movente per arrivare ai responsabili dell'atto intimidatorio. I mezzi sono della All Trasporti, società dell’imprenditore romano Giancarlo Zampieri molto solida nel settore della logistica e operativa da diverso tempo anche in Sardegna. Si indaga a tutto campo e un contributo rilevante per individuare i responsabili potrebbe arrivare dalle telecamere aziendali.

Le reazioni

In una nota firmata dalla segretaria generale Claudia Camedda, la Fit Cisl Sardegna esprime solidarietà per lavoratori, lavoratrici e aziende ma anche preoccupazione. «È importante non abbassare la guardia di fronte a episodi che possono rappresentare una minaccia per il tessuto produttivo e occupazionale del territorio. Se dovesse emergere la natura dolosa dell’accaduto - afferma Camedda -, ci troveremmo di fronte a un fatto ancora più grave. Colpire un’azienda significa colpire anche il lavoro, i lavoratori e la comunità nella quale l’impresa opera. Per questo è fondamentale che le istituzioni e gli organi investigativi possano operare rapidamente per accertare ogni responsabilità». L’attentato arriva in una città ancora scossa dall’accoltellamento nel ristorante. «Di fronte a qualsiasi forma di intimidazione o violenza - conclude la nota -, la risposta deve essere ferma e corale: legalità, lavoro e coesione sociale non possono essere messi in discussione». (c.d.r.)

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