Rogo doloso, distrutta  un’automobile 

Notte di fuoco a Capoterra, nella lottizzazione di Su Spantu 2, dove è divampato un grave incendio che ha coinvolto l’auto di un residente. I testimoni dell’episodio sono stati svegliati alle tre e mezza di notte da alcuni forti boati prodotti dai finestrini, che, a causa del calore delle fiamme, si sono rotti in mille pezzi.

Gli abitanti della zona hanno provveduto all’istante ad allertare i vigili del fuoco, che silenziosamente, per non allarmare il vicinato, sono accorsi per spegnere l’incendio divampato nel cuore della notte. Per ora non si sa molto sulla vicenda, ma una cosa è certa: l’incendio è stato doloso. Le forze dell’ordine, infatti, hanno appurato che la macchina coinvolta nella vicenda sia andata a fuoco a causa di un’intera tanica di benzina, cosparsa su tutta la superficie esterna dell’automobile. La macchina è stata rimossa nel primo pomeriggio di ieri da un’autogru. Sul fatto indagano i carabinieri. (a. m.)

