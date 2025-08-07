Rogo doloso ad Alghero 

Un atto intimidatorio nella notte, un incendio doloso alimentato con liquido accelerante ai danni del Maden Events, la struttura alle porte di Alghero che ospita due ristoranti e una discoteca. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni ben più gravi: solo il bar nella veranda è stato attaccato dal fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 di ieri mattina, in località Scala Mala. Nel mirino dei malintenzionati è finito il ristorante Fogo, una delle due churrascherie del complesso gestito dalla Nevero Srl. Gli idranti dei pompieri, arrivati anche da Sassari, hanno impedito che le fiamme si propagassero all’intera struttura. A essere colpita è stata soprattutto la veranda, ma i locali interni sono rimasti intatti e in sicurezza.

Le indagini

Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha avviato le indagini. Pochi i dubbi sull'origine dolosa del rogo: chi ha agito sapeva dove colpire e l'utilizzo di liquido infiammabile conferma la volontà di infliggere un danno. Le telecamere di videosorveglianza, però, non coprono la porzione esterna della proprietà dove è stato appiccato il fuoco, ma gli inquirenti potrebbero aver già trovato altri indizi per risalire ai responsabili. Nonostante la gravità dell’episodio, la risposta è stata immediata. «Ringrazio tutti quelli che ci stanno dando una mano, – spiega Lorenzo Sanna, referente della Nevero Srl – ci stanno arrivando telefonate da tutta la Sardegna, da colleghi di Cagliari e Olbia. Alcuni si sono messi in macchina per portarci dei frigoriferi e altre attrezzature. I fornitori che erano in ferie si sono messi a disposizione e anche i nostri operai del settore manutenzioni, che ad agosto solitamente sono a riposo, si sono precipitati per dare una mano». La denuncia è scattata d’ufficio e ora resta da chiarire il movente del gesto.La struttura non si è fermata: in giornata, tutte le attività del Maden Events, ristorazione, bar e discoteca, sono state regolarmente riattivate. Al momento dell’incendio non erano presenti né clienti né personale.

Ozieri

Da accertare invece le cause di un vasto incendio nelle campagne alle porte di Ozieri, in località Monte Inni, verso Nughedu San Nicolò, andato avanti fino a tarda sera. Decine di aziende agricole e case private hanno subito grossi danni, tra cui tre auto completamente carbonizzate. Sul posto i vigili del fuoco, con cinque squadre, il corpo forestale regionale, i barracelli, aiutati dall'intervento aereo di due elicotteri della Forestale e due Canadair.

