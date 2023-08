Rogo divora ettari di bosco, la 131 chiusa per alcune ore 

Allarme rosso per un vasto incendio che è divampato nella mattinata di ieri interessando l'area di Monte Manai, Terra Ruggia e Funtana Codina, nei territori di Macomer, Birori e Bortigali. Le fiamme sono partite in due punti distinti e subito hanno interessato il lato destro della Carlo Felice, in direzione Sassari. La grave situazione, col fumo intenso e le lingue di fuoco che hanno lambito anche la sede stradale, ha determinato la chiusura della strada in entrambe le direzioni, col traffico deviato dentro l'abitato di Macomer. Le fiamme, alimentate da una lieve brezza, hanno subito interessato una vasta area del Monte Manai. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo forestale, con le operazioni coordinate dal Dos di Macomer, con l'intervento di quattro elicotteri, provenienti dalla base operativa di Farcana e Anela, quindi un Canadair proveniente da Olbia e un Super Puma dalla base operativa di Fenosu, col supporto da terra delle squadre di Forestas e dei volontari dell'associazione "Mariano Falchi".

Per questioni di sicurezza il traffico sulla 131 è stato interrotto per qualche ora. Le fiamme, in poche ore, hanno avvolto la parte ovest del Monte Manai, di fronte a Macomer, fino a lambire i boschi, nella zona di Su Laccheddu, in territorio di Mulargia. Solo dopo circa cinque ore le fiamme sono state finalmente domate, anche se la circolazione sulla 131 è stata ripristinata nella tarda mattinata. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA