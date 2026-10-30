Rogo divampa nella notte in un deposito 

Un incendio è divampato nella notte tra giovedì e venerdì in un piccolo deposito nel seminterrato di un’abitazione di Escalaplano che al suo interno ospita più appartamenti: non sono disponibili, al momento, informazioni precise sull’entità dei danni, né è noto se il fuoco abbia coinvolto altri ambienti dell’edificio. Nessun ferito, in ogni caso, ma solo tanta apprensione per i proprietari (che non hanno voluto commentare l’accaduto).

Secondo una prima ricostruzione, comunque, a provocare il rogo in quello spazio di servizio simile a quelli presenti in molte delle case più vecchie del paese, potrebbe essere stato un cortocircuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento velocemente le fiamme. Al piano terra dell’immobile si trova un appartamento disabitato, mentre al primo vive il nipote della proprietaria, un’anziana che da tempo risiede fuori paese con i figli.

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