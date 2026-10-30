SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Escalaplano
31 ottobre 2026 alle 00:16

Rogo divampa nella notte in un deposito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un incendio è divampato nella notte tra giovedì e venerdì in un piccolo deposito nel seminterrato di un’abitazione di Escalaplano che al suo interno ospita più appartamenti: non sono disponibili, al momento, informazioni precise sull’entità dei danni, né è noto se il fuoco abbia coinvolto altri ambienti dell’edificio. Nessun ferito, in ogni caso, ma solo tanta apprensione per i proprietari (che non hanno voluto commentare l’accaduto).

Secondo una prima ricostruzione, comunque, a provocare il rogo in quello spazio di servizio simile a quelli presenti in molte delle case più vecchie del paese, potrebbe essere stato un cortocircuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento velocemente le fiamme. Al piano terra dell’immobile si trova un appartamento disabitato, mentre al primo vive il nipote della proprietaria, un’anziana che da tempo risiede fuori paese con i figli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le proteste

«Salviamo l’Isola dalla speculazione»

Nel corteo anche i Comitati della Pratobello: «Rinnovabili, devastazione senza precedenti»  
Alessandra Carta
Le proteste

In piazza in tutta Italia, scontri a Roma

Alta tensione vicino al Colosseo: otto fermati. Disordini anche a Torino 
elezioni

«Una legge per non perdere parlamentari»

Ddl costituzionale di Meloni (Pd) per tutelare la rappresentanza dell’Isola a Roma 
Il caso

Slalom lungo la “131”, buche e avvallamenti tra Sardara e Serrenti

I sindaci: «Va messa in sicurezza» Anas pronta ad avviare i cantieri 
Ilenia Giagnoni
Pavia

Non fu suicidio, 39 anni dopo indagata la moglie

La morte di un 48enne trovato cadavere per strada: «È stato assassinato» 
Lo schianto

La strage in Bosnia, mistero sulle cause

Inchiesta sull’incidente in volo in cui sono morti 4 militari italiani 