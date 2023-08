Rogo divampa nella notte, distrutti il garage e un’auto 

Paura nella notte scorsa ad Sarule per un incendio che ha coinvolto una autorimessa al piano terra di uno stabile. Nonostante i gravi danni, fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’allarme è scattato poco prima delle 3 del mattino tra lunedì e ieri, con una chiamata ai vigili del fuoco di Nuoro, che sono giunti sul luogo dell’incendio con una squadra e un’autobotte. All’arrivo dei soccorritori le fiamme avevano già avvolto tutto il locale e dalle due serrande che si affacciavano su un piccolo cortile usciva un fitto e denso fumo nero.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverso tempo per riuscire a domare l’incendio ed estinguere le fiamme, evitando così che si propagassero anche ai locali vicini. Secono gli investigatori, l’origine del rogo è dovuto a casue accidentali. L’incendio, infatti, in base ai primi accertamenti sarebbe stato innescato probabilmente per via di un malfunzionamento elettrico.

Un corto circuito e in pochi minuti le fiamme alimentate dalle suppellettili presenti hanno avvolto tutto il locale, saturandolo di un acre fumo. In poco tempo l’incendio si è propagato anche ad una macchina che era all’interno, andata completamente distrutta. Fortunatamente, nonostante l’orario in cui la gente dormiva, non si sono registrati danni alle persone e ai residenti vicini. L’incendio poteva avere conseguenze più gravi.

