Rogo divampa nella cucina, famiglia marocchina in salvo 

Momenti di paura ieri attorno alle 11. 20 a Bitti, quando per cause ancora in corso di approfondimento, in via Garibaldi è divampato un incendio all’interno di un appartamento dove risiede una famiglia di origini marocchine. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

Immediato l’allarme ai vigili del fuoco: dal comando provinciale di Nuoro è stata invita una squadra che è dovuta intervenire al terzo piano della palazzina, che al piano terra ospita una farmacia. Il rogo ha coinvolto solo l’appartamento sito all’ultimo piano.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbero accidentali e si sarebbero sviluppate dalla cucina dell’appartamento. Il rogo in poco tempo si è poi esteso al resto dei locali, coinvolgendo tutti gli altri ambienti della casa. Le fiamme sono cresciute alimentate dagli arredamenti e le suppellettili presenti in casa tanto che per estinguerle i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di un’autobotte di supporto proveniente dal comando provinciale.

Fortunatamente quando è scoppiato l’incendio nella cucina non c’era nessuno e gli abitanti della palazzina, che è stata evacuata durante le operazioni di spegnimento, non sono rimaste coinvolte nel rogo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza e valutazione della stabilità dell’edificio sono andate avanti tutta la mattina. Sul posto anche i carabinieri. (f. le.)

