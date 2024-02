Rogo distrugge un deposito 

Fiamme ieri nelle campagne di Quartu: il rogo ha distrutto una struttura in legno, un container, masserizie e attrezzature, all'interno di un terreno utilizzato come deposito nei pressi della strada comunale Su Paris, vicino alla statale 554. Sul posto due squadre ordinarie e due autobotti dei Vigili del fuoco, per un totale di quattro automezzi e 14 operatori, che hanno circoscritto e spento le fiamme prima che si potessero propagare ad altre aree adiacenti. Indagini dei carabinieri del Radiomobile.

