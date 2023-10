Un violento incendio ha devastato il casolare di Sandro Doi, in località Is Carillus, nella Provinciale per Santadi. I vigili del fuoco di Carbonia hanno impedito la propagazione del violento fuoco nel fienile. Rilevanti i danni l’azienda di allevamento: sono andate in fumo le scorte di fieno per l’inverno, appena colto, e notevoli i danni alle adiacenti strutture murarie del furriadroxu Doi.

Il rogo è di probabile origine dolosa. Indagano i carabinieri. (s. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA