Rogo distrugge quattro mezzi 

Un rumore sordo poi le fiamme hanno risvegliato la zona della case popolari di Ardauli. Un incendio è divampato nella notte tra giovedì e venerdì in località S’Arroccu ‘e Corongiu: il rogo ha distrutto due auto, un motocarro e un gommone che erano parcheggiati nel giardino di un’abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al resto della palazzina, sull’episodio sono in corso indagini e accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

Il rogo

L’allarme è scattato giovedì intorno a mezzanotte e mezzo. I residenti sono stati svegliati da alcuni boati, poi hanno visto le fiamme che avvolgevano una delle auto parcheggiate nel cortile. Pochi istanti e il fuoco dalla Giulietta Alfa Romeo (di proprietà di una giovane donna che vive in uno degli alloggi del complesso di edilizia residenziale pubblica) si è esteso a un’altra auto, a un motocarro e a un gommone in sosta nelle immediate vicinanze. Subito è stato lanciato l’allarme, è stato chiesto l’intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco che ha inviato una squadra dal distaccamento di Abbasanta. I vigili hanno lavorato per oltre due ore e mezza per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l’intera area condominiale in cui erano parcheggiati i veicoli. I mezzi sono andati pressoché distrutti, mentre la facciata di una delle abitazioni è stata danneggiata e annerita dal fuoco e dal fumo.

Gli accertamenti

Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per cercare eventuali tracce di innesco. Anche ieri mattina hanno effettuato un nuovo sopralluogo nel complesso di edilizia popolare per cercare altri elementi utili. Il rogo è quasi certamente di origine dolosa, sono in corso ulteriori accertamenti anche da parte dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza. L’auto da cui il fuoco si è propagato agli altri mezzi appartiene a una giovane mamma, trentenne, che è stata sentita dai militari per cercare di ricostruire e chiarire l’episodio.