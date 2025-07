Rogo di via Nizza, la svolta: un arresto 

Torino. C'era la mano di un uomo, dietro l'esplosione che nella notte fra il 30 giugno e il primo luglio, a Torino, ha devastato una palazzina residenziale provocando un morto e cinque feriti. Ieri, dopo un'indagine lampo, il sospettato è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare del Tribunale: per ragioni personali ancora da chiarire, avrebbe provocato un incendio in un appartamento al quinto piano. In cella un uomo di 40 anni, guardia giurata. La sua ex fidanzata era residente in quello stabile ma non era presente al momento dell’esplosione. La certezza è che Jacopo Peretti, 33 anni, un residente investito da una fiammata poderosa e trovato completamente carbonizzato solo dopo diverse ore, non c'entrava nulla.

I primi sospetti

L'esplosione si era verificata intorno alle 3,15 in via Nizza 389, al Lingotto. Distrutti tre appartamenti, crollo di una parte dell’edificio, feriti i componenti di una famiglia egiziana che abitava nell'alloggio accanto a quello di Peretti (una bimba di 6 anni, una ragazza di 19, un 24enne e una donna di 45 anni) e un dodicenne del piano di sotto. Quarantacinque persone evacuate e ospitate in un campo base allestito in fretta e furia dalla Protezione civile del Comune in una scuola vicina. Poteva sembrare un incidente, la classica fuga di gas, ma qualcosa non aveva convinto né la pm Chiara Canepa né i poliziotti della Squadra mobile e del Commissariato Barriera Nizza. Le indagini, così, hanno subito imboccato una direzione ben precisa.

I riscontri

Le impressioni degli investigatori hanno trovato una prima conferma quando i vigili del fuoco, destreggiandosi fra le macerie, hanno individuato l'innesco dell'incendio. Altri elementi sono giunti dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza nei paraggi. Infine sono arrivate le dichiarazioni dei testimoni: prima quelle dei colleghi di lavoro del sospettato, poi dei suoi familiari. La Procura ha chiesto e ottenuto un ordine di custodia cautelare, il fascicolo è aperto per disastro doloso e omicidio volontario.

L’uomo in carcere

Jacopo Peretti aveva studiato alla scuola di management ed economia dell'Università. Lavorava per un'azienda di consulenza energetica e per una palestra ed era un grande tifoso del Torino. Tutti lo descrivono come un «ragazzo solare». La sua vita è stata spezzata per ragioni che non lo riguardavano.

RIPRODUZIONE RISERVATA