Rogo di rifiuti e fumo nero sulla 131 dir 

Paura nel primo pomeriggio all’uscita della città, sulla 131 dir, per l’innalzamento di una grossa colonna di fumo nero ben visibile da più parti del capoluogo. A provocarla è stato un incendio che si è sviluppato in un campo sulla Piana di San Lorenzo, nel territorio di Cagliari.

Immediato e tempestivo l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco. Arrivati sul posto, sono riusciti a spegnere in tempo le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo avrebbe coinvolto masserizie varie e rifiuti nelle campagne, generando così la grossa colonna di fumo nero avvistata poco prima delle 16 in gran parte del capoluogo e dagli automobilisti sulla 131 dir. Nell’incendio, fortunatamente, non sarebbero state coinvolte persone né si sarebbero registrati ingenti danni.

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