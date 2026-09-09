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San Lorenzo
10 settembre 2026 alle 00:21

Rogo di rifiuti e fumo nero sulla 131 dir 

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Paura nel primo pomeriggio all’uscita della città, sulla 131 dir, per l’innalzamento di una grossa colonna di fumo nero ben visibile da più parti del capoluogo. A provocarla è stato un incendio che si è sviluppato in un campo sulla Piana di San Lorenzo, nel territorio di Cagliari.

Immediato e tempestivo l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco. Arrivati sul posto, sono riusciti a spegnere in tempo le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo avrebbe coinvolto masserizie varie e rifiuti nelle campagne, generando così la grossa colonna di fumo nero avvistata poco prima delle 16 in gran parte del capoluogo e dagli automobilisti sulla 131 dir. Nell’incendio, fortunatamente, non sarebbero state coinvolte persone né si sarebbero registrati ingenti danni.

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