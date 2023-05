Rogo devasta un capannone, ingenti i danni 

Spaventoso incendio ieri pomeriggio in località Serra Perdosa, dove è andato distrutto un capannone adibito alla lavorazione di vetroresina per le piscine. Ingenti i danni: è crollato anche il solaio e materiali e attrezzature all’interno sono stati ridotti in cenere.

L’allarme è scattato attorno alle 17 quando una colonna di fumo nero si è levata dalla strada comunale della località Serra Perdosa, visibile anche a diversi chilometri di distanza. In pcohi minuti numerose segnalazioni sono arrivate alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento, supportata da un'autobotte e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori. Parte della struttura è collassata ma fortunatamente il capannone era deserto. Dopo bonifica dei focolai e la messa in sicurezza, i vigili hanno iniziato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo che potrebbe essere doloso.

