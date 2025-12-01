VaiOnline
Hong Kong.
02 dicembre 2025 alle 00:40

Rogo dei grattacieli, 13 arresti per corruzione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hong Kong. Tredici persone sono state arrestate dalla polizia per l'incendio che la scorsa settimana ha devastato sette delle otto torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po di Hong Kong, causando almeno 151 morti. L'ultimo bollettino delle vittime, a cui si aggiungono 79 feriti e oltre 30 dispersi, ha rimarcato la gravità del disastro e le difficoltà delle autorità dell'ex colonia e di Pechino nel tenere a freno la rabbia per la tragedia, frutto di opacità e corruzione, mentre un attivismo civico è riemerso con prepotenza nella popolazione a dispetto della stretta cinese sulle autonomie della città.

Chan Tung, a capo del dipartimento Criminalità e Sicurezza, ha detto che l'aver «subito avviato un'indagine per omicidio colposo» ha portato alla custodia cautelare di 13 persone. Nel mirino le scarse regole sulla sicurezza e i materiali impropri per i lavori di ristrutturazione, costati milioni di dollari e avviati a metà del 2024. Le reti di plastica e il polistirolo avrebbero causato la diffusione delle fiamme, con i sistemi d'allarme inattivi. Alcune parti delle reti non hanno superato i test di resistenza al fuoco: sarebbero state danneggiate da un uragano e gli appaltatori avrebbero puntato al risparmio. La Commissione indipendente anti corruzione ha riferito che sta conducendo «un'indagine sulla possibile corruzione nel grande progetto di ristrutturazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 