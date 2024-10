Rogo dal quadro elettrico, panico nell’hotel storico 

ABANO TERME. Fiamme e terrore all’hotel Alexander, dove poco dopo la mezzanotte di sabato un incendio ha svegliato di soprassalto gli oltre 270 ospiti, molti dei quali hanno raccontato di aver visto la morte in faccia.

Il veloce e massiccio intervento dei vigili del fuoco - una trentina tra camion e autobotti - ha permesso a tutti di salvarsi, ma si contano 44 feriti: molti per intossicazione da fumo, solo quattro per traumi e fratture. Le fiamme, è stato accertato dai vigili del fuoco, sono partite dal vano di un quadro di distribuzione al secondo piano dell’hotel. Viene esclusa ogni ipotesi di dolo. Le fiamme, pur circoscritte, hanno prodotto un fumo denso che in pochi istanti ha invaso le stanze. Nell’Alexander rimasto senza luce elettrica è stato il panico. Lo storico hotel - un quattro stelle di 192 stanze, tra gli anni ’70 e ’80 sede dei congressi della Dc - è di fronte all’ospedale e così molte clienti, assistiti dai medici e dagli infermieri, hanno raggiunto a piedi il pronto soccorso, rendendo più veloce l’assistenza. Tra i momenti più critici, il salvataggio di una famiglia di tre persone (mamma, papà e un bambino) bloccata al sesto piano e portata a terra dai vigili con l’autoscala. Tra gli ospiti salvati anche un gruppo di monaci induisti della Self-Realization Fellowship di Los Angeles, che nell’hotel avevano tenuto lezioni di meditazione yoga.

RIPRODUZIONE RISERVATA