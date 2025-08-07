Rogo blocca la 131, azienda agricola assediata dal fuoco 

Un vasto incendio è divampato ieri, nel primissimo pomeriggio, nelle campagne in territorio di Birori lambendo la strada statale 131 “Carlo Felice” e costringendo Anas e polizia stradale a chiudere temporaneamente il traffico delle auto in entrambe le direzioni. Le fiamme, spinte dal vento, hanno generato un’enorme nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e tale da mettere in pericolo anche la sicurezza della circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, supportati da un’autobotte inviata dalla sede centrale. Insie me a loro hanno operato anche il Corpo forestale, il personale di Forestas, volontari della protezione civile, squadre Anas, forze dell’ordine e tre elicotteri della flotta regionale antincendi. Particolarmente delicata la situazione per un’azienda agricola situata in prossimità dell’area colpita dal rogo, lambita dalle fiamme. Durante le operazioni di spegnimento, durate oltre un’ora, Anas ha disposto la chiusura del traffico deviando le auto sulla statale 129 e nella zona industriale di Tossilo. La viabilità è tornata alla normalità solo dopo le 16.

