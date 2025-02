Rogo blocca Ciampino, un indagato 

ROMA. Un incendio doloso nei locali sotto la torre di controllo Enav dell’aeroporto di Ciampino ha bloccato i voli sul secondo scalo romano per alcune ore. La polizia ha arrestato un georgiano di 36 anni, arrivato in Italia da pochi giorni, con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli investigatori alle 7 l’uomo ha seguito un controllore dell’Enav che stava per prendere servizio alla torre di controllo, in un’area pubblica distante dal terminal passeggeri, lo ha colpito a sorpresa mentre apriva l’ingresso edificio ed è entrato nell’androne. Poi, mentre il controllore di volo dava l’allarme, ha dato fuoco ad alcuni apparati informatici e mobili nei pressi della porta. Restano da chiarire i motivi per cui l’uomo, che non era noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito. A bloccarlo gli agenti della Polaria, arrivati in pochi minuti alla torre di controllo mentre i vigili del fuoco spegnevano il principio d’incendio. Le fiamme non hanno procurato danni alle apparecchiature e ai sistemi per la gestione del traffico aereo, ma a causa del denso fumo tutto l’edificio è stato temporaneamente evacuato e si è provveduto alla bonifica degli uffici. Decolli e atterraggi sono stati sospesi per qualche ora finché il fumo non si è disperso.

RIPRODUZIONE RISERVATA