Rogo allo zuccherificio, nessun danno  ai palazzi abbandonati 

A 24 ore di distanza dallo spegnimento dell’incendio di ieri a Villasor si contano i danni, per fortuna pochi. Il rogo è divampato ieri a pochi metri dall’ex zuccherificio. Le fiamme si sono mosse agilmente tra le sterpaglie, dove sarebbe nato, per poi continuare il suo cammino tra i rifiuti abbandonati nella zona. Una discarica nell’area tra via Italia e via Togliatti, vicino a quelle palazzine che un tempo appartenevano agli ex inquilini delle palazzine. Occupanti abusivi allontanati ormai due anni fa.

«Credo sia stato un incendio di natura di dolosa», ha dichiarato il sindaco Massimo Pinna. «Sembrerebbe sia partito poco distante dalla struttura dell’ex zuccherificio, ma è poco importante secondo me. Ci sono delle indagini in corso, capiranno loro, non voglio speculare».

Rimane il mistero sul giovane che è stato portato via dai carabinieri per degli accertamenti, molto probabilmente legati proprio all’incendio, ma sulla questione rimane il riserbo a causa delle indagini in corso.

«Danni alla struttura della palazzina? Non ce ne sono, ma le fiamme si sono rivelate così alte da raggiungere alcune serrande che affacciavano in quel lato della strada», aggiunge Pinna. «Quindi danni superficiali, ma si tratta di una struttura che necessita di essere ristrutturata a prescindere, quindi non credo che si possa dire che abbiamo perso qualcosa». (m. pil.)

