Rogo all’ex Mossa, adesso si accelera  per riparare i danni  

I sigilli restano nell’area intorno al fotocopiatore distrutto nell’incendio di Ferragosto. Ma da ieri l’istituto ex Mossa di via Diaz non è più sotto sequestro. Le indagini della Squadra mobile vanno avanti per individuare i responsabili del rogo appiccato nel primo pomeriggio di venerdì 15 al primo piano dell’istituto, nell’ala utilizzata dall’Alberghiero (nell’edificio sono ospitate anche alcune classi del liceo classico e delle magistrali). Già da domani però i tecnici della Provincia potranno effettuare il sopralluogo per far partire subito i lavori di sistemazione. «Non appena avremo la disponibilità dello stabile, ci metteremo all’opera – ha assicurato l’amministratore straordinario della Provincia Battistino Ghisu- Il nostro obiettivo è riuscire a ripristinare gli ambienti in tempo per l’apertura dell’anno scolastico». Domani i tecnici dovrebbero fare una stima dei danni, intanto sono già stati chiesti alcuni preventivi poi inizieranno i lavori, in campo anche gli operai della società in house dell’Ente di via Carboni. «Bisogna sistemare gli impianti e alcuni infissi, tinteggiare le pareti annerite e alcuni arredi – va avanti – la spesa potrebbe anche superare i 100mila euro». ( v.p. )

