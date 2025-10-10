Rogo alla Saras, verifiche di Arpas 

Niente anomalie nell’aria, ma ora si passerà a esaminare anche il suolo: dopo l’incendio scoppiato la scorsa notte in un impianto della raffineria della Saras, l’Arpas ha inviato una informativa al Comune di Sarroch sui dati registrati dalle proprie centraline di rilevamento.

Le conseguenze

Il fuoco partito dall’unità 400 dell’impianto di desolforazione ha tenuto impegnate le squadre antincendio della raffineria e i vigili del fuoco arrivati da Cagliari, ma la combustione – secondo la massima autorità regionale sul controllo ambientale – non avrebbe sprigionato sostanze inquinanti superiori alla norma. Secondo la nota diffusa dalla Saras, l’incendio sarebbe partito poco prima delle 3,30 di giovedì dalla pompa di un impianto in marcia. Le fiamme, alte sino a trenta metri, alimentate dall’idrogeno e dagli idrocarburi, hanno distrutto una parte dell’impianto e tenuto impegnate le squadre di pronto intervento sino all’alba: gli abitanti sono stati svegliati nel cuore della notte dal trillo della sirena di inizio e fine emergenza.

L’esperto

Romano Ruggeri, direttore tecnico dell’Arpas, spiega come i sistemi di rilevamento dislocati in via Rossini e via Della Concordia non abbiamo segnalato picchi nelle ore dell’incendio: «I dati non mostrano alcuna particolare criticità, le centraline hanno registrato valori nella media delle varie sostanze inquinanti costantemente monitorate. Ieri, i nostri tecnici sono tornati in raffineria per comprendere meglio le cause dell’incidente: siamo inoltre in attesa di una ricostruzione dettagliata da parte dell’azienda, dopodiché comunicheremo all’Ispra la nostra relazione». L’Arpas, tuttavia, non intende affidarsi esclusivamente ai dati dell’aria, ecco perché importanti saranno anche quelli sulle analisi effettuate sul suolo.

Le indagini sul suolo

«Durante l’incendio c’è stato uno sversamento di idrocarburi – spiega Ruggeri - ecco perché è doveroso analizzare sino in fondo sulle conseguenze dell’incidente e fare le dovute valutazioni». Luca Tolu, assessore all’Ambiente, avvalora i dati dalle centraline controllare dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente: «Le registrazioni dell’Arpas sono in linea con quanto ha rilevato la centralina comunale installata in via Fermi, i dati come di consueto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune».

