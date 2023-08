Rogo al Tamarix, ultimatum ai lottisti 

I provvedimenti erano già nell’aria da diversi giorni e ieri sono stati messi nero su bianco da un’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia. Niente sconti: l’amministratore del Condominio Comunione parking Tamarix a Margine Rosso, andato a fuoco qualche settimana fa in un violento rogo, dovrà occuparsi immediatamente di provvedere alla messa in sicurezza del sito e, cosa ancora più importante, alla caratterizzazione dei rifiuti, ovvero a verificare la concentrazione delle sostanze contaminanti e presentare i risultati alla Città Metropolitana.

L’ordinanza è arrivata a seguito della comunicazione dei vigili del fuoco che, dopo l’incendio, hanno preso atto che sono bruciati diversi elementi inquinanti, come plastica, resina e tanto altro. Da qui gli stessi vigili hanno disposto il divieto di accesso proprio perché tutti questi elementi bruciati hanno un grande potenziale di tossicità. Pertanto, come indicato nell’ordinanza, nel rispetto del codice ambientale, è stato intimato ai proprietari in primo luogo la messa in sicurezza e poi appunto la “caratterizzazione” del tutto a loro spese. Che significa verificare quale inquinamento ambientale è stato prodotto. Se in seguito a questa analisi i parametri risulteranno regolari potranno portare via tutto, se invece risulterà che la concentrazione di sostanze inquinanti è alterata dovranno presentare un vero e proprio piano di bonifica. Se l’ordinanza non sarà rispettata, tutto l’iter sarà portato avanti dal Comune che addebiterà le spese ai proprietari. La demolizione delle strutture rimaste in piedi è poi cosa ovvia, perché in riva al mare, non possono stare.

