Rogo al Tamarix, sentenza Tar: ordinanza di bonifica annullata 

Hanno bonificato tutto di tasca loro. Come era stabilito dall’ordinanza comunale, i proprietari dei lotti della Comunione Parking Tamarix, a Margine Rosso, si sono affidati a ditte specializzate per portare via detriti e quanto era rimasto dopo il violento rogo dell’agosto scorso.Una spesa ingente di 400 mila euro.

Ora però arriva la sentenza del Tar che ha annullato l’ordinanza del Comune che imponeva al condominio la bonifica. Il fuoco era partito dal parco di Molentargius, aveva saltato la strada che costeggia il Poetto e aveva devastato l’intera struttura. Quel giorno, come si legge nell’ordinanza del giudice, «il rischio d’incendio era stato segnalato, con pericolosità estrema – codice rosso – nelle aree predette, dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione, e il sindaco si era limitato a ordinare la chiusura dei parchi cittadini per le giornate del 6 e del 7 agosto senza che venisse adottata alcuna misura di prevenzione da parte degli enti gestori del parco di Molentargius». Secondo il Tar, «la notifica del provvedimento al solo condominio non può ritenersi legittima». Inoltre, stando alla sentenza l’ordinanza non è il giusto provvedimento in un caso come questo. «Siamo soddisfatti» spiegano gli avvocati dei proprietari dei lotti Massimo Macciotta e Roberta Andria, «resta il fatto che i proprietari sono stati tacciati di essere responsabili di un incendio subito. Hanno speso centinaia di migliaia di euro. Il rogo si è potuto sviluppare perché il parco non è dotato di sistema antincendio. Ora valuteremo cosa fare».

