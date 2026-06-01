Rogo a “Su Campu”, ettari di grano in cenere 

Ore d’ansia, di forte preoccupazione e di paura, ieri mattina e nel pomeriggio, per un vasto incendio divampato nelle campagne del paese in località “Su Campu”, non lontano dal confine con Sanluri Stato e con Villacidro. In cenere, diversi ettari di campi di grano e foraggio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate su un vasto fronte che ha impegnato due mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Sanluri e un’autobotte proveniente da Cagliari. In supporto, per arginare l’avanzata improvvisa dell’incendio, sono intervenuti due elicotteri e un mezzo del Corpo forestale.

La paura

I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni in campagna. Sul posto sono arrivati anche i volontari della protezione civile dell’associazione Euro 2001 di San Gavino Monreale. In un primo momento l’incendio sembrava essere stato circoscritto, ma a causa del forte vento le fiamme hanno ripreso vigore nel primissimo pomeriggio ed è stato decisivo l’impiego di alcuni elicotteri per mettere in sicurezza il territorio. Difficile al momento calcolare i danni, ma sono andati a fuoco diversi ettari di campi di grano e di foraggere. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone, mentre il traffico ha subito dei rallentamenti per la presenza del fumo ben visibile anche in lontananza. Sul posto anche l’assessore comunale Riccardo Pinna, mentre il sindaco Stefano Altea ha seguito dalla centrale comunale passo dopo passo l’evolvere della situazione con il lavoro di spegnimento coordinato dal direttore della stazione forestale di Sanluri.

Diversi focolai

Poco dopo le 18 l’incendio sembrava essere stato circoscritto, ma a causa delle forti raffiche di vento, diversi focolai di sono ulteriormente propagati. Di qui la decisione del Corpo forestale di chiedere l’intervento di due Canadair, giunti da Ciampino. L’intervento dei due mezzi aerei è stato di fondamentale importanza per domare l’incendio. Dieci ore di lotta alle fiamme hanno messo a dura prova gli uomini del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile di San Gavino. Ora bisognerà fare la conta dei danni, mentre il Comune è pronto a chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione.

La segnalazione

Una giornata dura. L’amministrazione comunale già dalle 10 del mattino aveva segnalato la comparsa delle fiamme. «Sono subito stato contattato dalla prefettura che mi avvisava dell’invio dell’elicottero», spiega il sindaco Stefano Altea. «La squadra locale di protezione civile dell’Euro 2001 è arrivata sul posto dalla mattina. Il forte vento ha reso complesse le attività di spegnimento in un terreno coltivato a cereali. Hanno svolto un’azione fondamentale le squadre della forestale, dei vigili del fuoco e i mezzi aerei». Resta da capire se l’incendio sia di natura dolosa o se le fiamme siano partite in maniera accidentale. Le prossime ore saranno decisive per accertare l’origine del rogo che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più devastanti. Intanto, a San Gavino Monreale da anni il servizio per la campagna antincendi viene affidato all’associazione di protezione civile Euro 2001 presieduta da Mirko Guerrini. I volontari seguono degli specifici corsi di formazione per farsi trovare preparati nella difficile battaglia contro le fiamme.

Il ricordo

Alcuni anni fa, in piena estate, il paese era stato circondato dalle fiamme che avevano devastato le campagne e avevano reso l’aria irrespirabile e soffocante con la temperatura che, complice l’afa, aveva superato i 45 gradi.

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