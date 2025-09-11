Rogo a scuola, ex alunno nei guai 

L’impronta della scarpa è stata quasi la sua firma. Quel segno sul portone di ingresso dell’ex Mossa è stato uno degli elementi decisivi per incastrare il giovane studente che il giorno di Ferragosto aveva appiccato il fuoco al primo piano dell’istituto tecnico di via Diaz. Il ragazzo è stato identificato e denunciato dalla Polizia, adesso la sua posizione è al vaglio della Procura del Tribunale dei minori di Cagliari.

Il rogo

L’incendio era divampato nel primo pomeriggio di Ferragosto, in una città deserta. Le fiamme, appiccate ad una stampante, avevano devastato il primo piano dell’istituto, dove sono ospitate le classi, alcuni uffici e la biblioteca dell’Alberghiero Don Deodato Meloni. Danneggiati impianti, arredi e infissi mentre il fumo aveva invaso completamente l’edificio. I vigili del fuoco avevano accertato da subito l’origine dolosa del rogo e immediatamente erano state avviate le indagini da parte della Squadra mobile, guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu.

L’indagine

Gli uomini delle Scientifica avevano effettuato accurati sopralluoghi e nelle vicinanze della stampante avevano rilevato diverse impronte, così come era stata notata subito quella sul portone di ingresso: il segno di una sneaker che poi è combaciata perfettamente con le scarpe dell’ex studente. Decisiva inoltre l’analisi delle immagini della videosorveglianza comunale, in collaborazione con la Polizia locale. Proprio i filmati hanno consentito di ricostruire i movimenti del minorenne che poco prima del rogo era stato fermato da una Volante in piazzetta Corrias. Un controllo di routine che, forse nella mente del ragazzo, poteva essere un alibi perfetto. Peccato però che le numerose telecamere del centro hanno immortalato la sequenza di quei momenti: da quando il ragazzo con un monopattino si era spostato dal centro alla piazza del Tribunale, dove aveva lasciato il mezzo. Poi dritto all’ingresso della scuola, passando dal cancello lasciato aperto. Il resto è stato ricostruito con precisione dagli investigatori: il fuoco appiccato alla stampante, poi la fuga. Non solo: il ragazzo, sempre da solo, era pure tornato indietro a controllare le fiamme prima che arrivassero le squadre dei vigili del fuoco. Le indagini intanto proseguono, si cerca di fare chiarezza anche su quanto accaduto nei giorni precedenti quando alcune persone (fra cui l’ex studente) erano entrate nella scuola, avevano tentato di allagarla e danneggiato i distributori automatici.

Le reazioni

La svolta nelle indagini è rimbalzata anche nell’istituto. «Conosciamo bene lo studente, in passato non sono mancati i problemi a scuola e abbiamo fatto di tutto per aiutarlo con attività di recupero ma se non c’è la volontà di cambiare, diventa impossibile – commenta con amarezza il preside Bruno Sanna – È stato un gesto gravissimo contro la scuola, confermo che ci costituiremo parte civile e chiederemo i danni». Nell’istituto intanto gli operai accelerano per completare i lavori in tempo per l’inizio delle lezioni.

