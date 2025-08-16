Rogo a scuola, allarme disattivato 

All’esterno ci sono ancora i nastri bianco rossi, dentro pareti annerite, l’odore acre del fumo e fotocopiatore e arredi letteralmente divorati dal fuoco. I segni dell’incendio di Ferragosto all’istituto ex Mossa di via Diaz sono ben evidenti. E mentre la Polizia continua le indagini per individuare i responsabili del grave atto vandalico, il preside dell’Alberghiero Bruno Sanna e Battista Ghisu, amministratore straordinario della Provincia (proprietaria dello stabile) sono decisi «a far pagare i danni, fino all’ultimo centesimo a chi ha provocato questo disastro nella scuola». L’episodio ripropone anche il problema della sicurezza negli edifici scolastici fra allarmi, sistemi antincendio e di videosorveglianza molto spesso fuori uso.

Il fuoco

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio del giorno di Ferragosto. I vandali sono entrati nella scuola forse pensando di trovare qualche soldo nei distributori automatici di cibi e bevande. Poi hanno provato ad allagare l’istituto aprendo i rubinetti nei bagni e bloccando i sifoni. Infine hanno pensato bene di dare fuoco a un fotocopiatore sistemato nel corridoio del primo piano, nell’ala utilizzata dall’Alberghiero (nel resto dell’edificio sono ospitate classi del liceo classico e delle magistrali). Pochi secondi e le fiamme si sono subito estese, danneggiando il controsoffitto in plastica, altri arredi e gli impianti.

Le indagini

L’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente anche se il primo piano è stato dichiarato inagibile. Immediati gli accertamenti da parte della squadra Mobile e della Scientifica, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu: durante il sopralluogo sarebbero stati rilevati elementi importanti per risalire ai responsabili. Sembra che già dalla vigilia di Ferragosto qualcuno sia entrato nella scuola, per poi scappare quando è divampato l’incendio. Al vaglio della polizia anche i filmati delle telecamere della zona, da chiarire inoltre come mai il sistema di allarme fosse disattivato. Dalla Questura, guidata da Giovanni Marziano, l’appello a segnalare qualsiasi movimento anomalo notato intorno alla scuola.

I tecnici della Provincia solo domani dovrebbero iniziare a fare la conta dei danni. «Sono ingenti – spiega l’amministratore Battista Ghisu – abbiamo già chiesto un preventivo per la bonifica, poi bisognerà sistemare gli impianti elettrici e tinteggiare le pareti delle aule. Fortunatamente le fiamme non sono arrivate nella sala che ospita la biblioteca, sarebbero andati in cenere migliaia di volumi». L’obiettivo è accelerare per garantire l’agibilità prima dell’avvio dell’anno scolastico.

La sicurezza

E intanto restano l’amarezza e la rabbia per un gesto grave, compiuto in pieno giorno ai danni di una scuola. «Pagheranno fino all’ultimo centesimo- ha ribadito il preside Bruno Sanna – Se gli autori di questo vile gesto saranno individuati e processati, mi costituirò parte civile. I responsabili dovranno ripagare tutti i danni provocati alla comunità, agli studenti e ai loro genitori, a tutto il personale della scuola e a me che la dirigo». Anche Battista Ghisu è pronto a tutelare gli interessi della scuola e della Provincia e soprattutto a intervenire subito per garantire la massima sicurezza in tutti gli istituti. «Inizieremo a capire cosa non ha funzionato in via Diaz – spiega – Non so perché il sistema d’allarme non fosse attivo e non è chiaro se il sistema antincendio sia limitato solo a certi ambienti della scuola». Tanti dubbi anche se «la Provincia ha investito in diversi progetti per la messa in sicurezza e il rispetto delle norme antincendio negli istituti scolastici – aggiunge – Purtroppo non ci sono le telecamere ma investiremo per un sistema di videosorveglianza in tutte le scuole».

