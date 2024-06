Rogo a “Sa Marigosa”: devastata l’azienda tra Riola Sardo a Cabras 

La colonna di fumo si vedeva a chilometri di distanza. E quella nuvola nera non prometteva nulla di buono: nel cuore del Sinis si è scatenato l’inferno. A fuoco lo stabilimento “Sa Marigosa”, azienda leader nella produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Fiamme altissime che hanno devastato capannoni e attrezzature della struttura che sorge al confine fra Riola e Cabras, sulla strada che porta a Mari Ermi. Solo a tarda sera la situazione è tornata sotto controllo, oggi si inizierà a fare la conta dei danni che sono davvero ingenti.

La paura

L’allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, quando da un furgoncino parcheggiato in una rimessa sarebbero partite le scintille che in pochi secondi hanno innescato un rogo terrificante. Le fiamme sono diventate via via più alte, i dipendenti erano ancora al lavoro sia nello stabilimento che negli uffici amministrativi e sono stati i primi a dare l’allarme. Struttura evacuata, il personale è riuscito comunque a portare i mezzi fuori dai capannoni mentre l’incendio continuava la sua corsa di devastazione. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno lavorato per oltre due ore per spegnere l’incendio. Solo a tarda sera la situazione è tornata sotto controllo e sono iniziate le operazioni di bonifica sotto gli occhi increduli di Paolo Mele, responsabile dell’azienda e presidente regionale di Confagricoltura.

I danni

Due capannoni sono andati distrutti, in uno è crollato persino il tetto in lamiera. Devastato un magazzino collegato a una linea di confezionamento: qui sarebbero andati persi anche tutti i prodotti. Bruciata inoltre la sala conferenze, mentre i laboratori, le celle frigo e il resto della struttura sembrano non aver subito danni gravi. La conta definitiva potrà essere fatta solo nelle prossime ore ma basta guardare il nero che avvolge l’insegna con la scritta verde per capire che ieri qui si è scatenato il finimondo. Sul posto anche il sindaco di Cabras Andrea Abis che ha portato la propria solidarietà all’azienda che già quattro anni fa era stato colpita da un altro incendio.

Siamaggiore

Nell’Oristanese è già emergenza incendi. Mercoledì le fiamme hanno colpito la zona fra Siamaggiore, Tramatza e Solarussa e ieri un piccolo focolaio è ripartito nelle campagne di Pardu Nou. L’allarme è arrivato a metà mattina alla base di Fenosu, subito sono state inviate tre autobotti di Forestas e Forestale. Le fiamme sono state bloccate immediatamente, poi è iniziata la bonifica. Gli uomini del nucleo investigativo intanto hanno avviato gli accertamenti nei punti in cui mercoledì sono partite le fiamme; non si esclude l’origine dolosa. La situazione è monitorata anche dal sindaco di Siamaggiore Davide Dessì, che parla «di un mercoledì d’inferno». Il fuoco, partito dalla periferia nord ovest si è esteso verso il paese, ha sfiorato la chiesa campestre di San Ciriaco arrivando a lambire quella di Pardu Nou, e diverse aziende. In cenere 20 ettari. «Cinque di campi di grano devastati in dieci minuti e poi oliveti e colture stagionali». Una decina le case evacuate. «Sarà difficile dimenticare lo sconforto sul volto dei concittadini che, in poco tempo», aggiunge Dessì, «hanno visto andare in fumo il duro lavoro».

