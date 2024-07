Rogo a Paringianu, case evacuate 

Un incendio è divampato ieri, intorno a mezzogiorno e mezzo, in località Carbonascia, a Paringianu, frazione di Portoscuso. In pochi minuti le fiamme, alimentate dal forte vento, sono arrivate fino alle prime abitazioni tanto che, in via precauzionale, sono state evacuate alcune case.

I residenti hanno vissuto lunghi momenti di angoscia con le fiamme che avanzavano minacciose verso orti e giardini. Sono arrivati due elicotteri,da Pula e da Villasalto. Hanno eseguito lanci ripetuti a supporto delle squadre a terra, per scongiurare che il fuoco potesse arrivare alle abitazioni. Hanno lavorato allo spegnimento i vigili del fuoco, il corpo forestale, i volontari della protezione civile di Gonnesa e Carbonia, la Croce Azzurra di Portoscuso. Dopo le 15 le fiamme sono state domate ma sul posto è continuata la bonifica. Il bilancio è di diversi danni a coltivazioni e attrezzature agricole ma fortunatamente nessun danno a persone. «Non è un incendio casuale, negli scorsi giorni ci avevano già provato nella stessa zona - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - invitiamo tutti alla collaborazione, nel caso in cui qualcuno avesse visto qualcosa. Abbiamo passato alcune ore di autentica paura e le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per lo spegnimento e per il supporto ai cittadini».

