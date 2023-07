Rogo a Curraggia, ferita aperta dopo quarant’anni 

«Non è il quarantennale per noi, questo giorno è come il nostro compleanno. ll 28 luglio del 1983 siamo sopravvissuti all’inferno di Curraggia e siamo nati un’altra volta come fratelli»: Mario Marchesi aveva 27 anni quando le lingue di fuoco spinte dal vento lo intrappolarono sulla collina che sovrasta Tempio e ieri, dopo quarant’anni, ancora volta, ha abbracciato quelli che chiama fratelli, i superstiti del rogo. E di loro e di chi non è mai ritornato da Curraggia, ieri sera sono risuonati i nomi sul parte alta del colle, dove quaranta anni fa nove persone hanno perso la vita tra le fiamme. Sono risuonati i nomi delle vittime e le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Avvenimenti tragici come quelli accaduti sulla collina di Curraggia, devono indurre tutti a riflettere sulla necessità di rispettare l'ambiente e la natura: risorsa preziosa e ricchezza della Sardegna e dell'intero Paese, da tutelare con rigore, attraverso un impegno costante nella cura del territorio e mirate azioni di prevenzione». Parole che non servono solo a commemorare i caduti, ma dicono molto anche sugli sconvolgimenti climatici che anche l’Italia inizia a sperimentare con effetti drammatici.

“Esempio eroico”

La giornata del quarantennale dell’immane rogo di Curraggia è stata un susseguirsi di iniziative, culminate in serata nella cerimonia davanti al monumento che ricorda le nove vittime dell’incendio. Il presidente della Repubblica ha usato le parole più chiare: «Sono trascorsi 40 anni dal tragico 28 luglio 1983, giorno in cui un rogo di violenza e proporzioni inusitate provocò la strage di Curraggia. L'evento ha profondamente segnato la storia della città di Tempio e dell'Isola, arrecando lutto e dolore alle famiglie di coloro che caddero nell'estremo tentativo di impedire al fuoco di raggiungere il centro abitato. Appartenenti al Corpo Forestale e volontari hanno sacrificato la loro vita per difendere il bene comune: esempio eroico di altruismo per le giovani generazioni. Alla popolazione di Tempio, ai familiari delle vittime, a tutti i partecipanti alla commemorazione invio un commosso saluto». Tutti i caduti di Curraggia sono medaglie d’oro al valor civile: i sottufficiali del Corpo forestale, Diego Falchi e Salvatore Pala, di 43 e 40 anni, Tonuccio Fara, muratore di 36 anni, Mario Ghisu, 35 anni, operaio forestale, Gigi Maisto, 24 anni, operaio, Silvestro Manconi, 44 anni, muratore, Tonino Manconi, 50 anni, segretario comunale, Sebastiano Visicale, 32 anni, impiegato e il vigile urbano Claudio Migali, di 37 anni. Insigniti della medaglia d’oro al valor civile. Il riconoscimento è andato anche a sei dei quindici feriti, Vanni Bisson (deceduto successivamente), Francesco Antonio Azara, Antonello Forteleoni, Mario Marchesi, Gianni Mazza e Giuseppe Sotgiu.

«Un incubo che ritorna»

I superstiti hanno partecipato ieri mattina ad un incontro organizzato da Anfor (Associazione Nazionale Forestali) Sardegna. Erano presenti, oltre a Mario Marchesi, Giuseppe Sotgiu, Antonello Forteleoni e Antonello Azara. Marchesi, come gli altri sopravvissuti, continua a subire le dolorose conseguenze di quel giorno di luglio: «Se vedo qualcosa che richiama quella giornata sto male e ritornano gli incubi. Basta un film, un’immagine di un incendio, è terribile. Adesso noi siano legatissimi, condivido tutto questo con le altre persone che sono uscite vive dal rogo».

Pietro Meloni, allora vescovo appena nominato di Tempio, ha raccontato il dramma delle famiglie delle vittime e il dolore degli ustionati, che vedeva e in ospedale a Torino. Dice Salvatore Scriva, drigente di Anfor e cittadino onorario di Tempio: «Meloni è una delle persone che è stata più vicina a chi stava soffrendo. Oggi facciamo tutti parte di questa storia che ci dice come siamo diventati, passando attraverso il dolore, un modello della lotta al fuoco nel Mediterraneo». La commemorazione si è svolta davanti a tutti i sindaci della Gallura, a partire dal primo cittadino di Tempio, Gianni Addis. L’assessore Andrea Biancareddu rappresentava la Regione, erano presenti i vertici del Corpo Forestale.

