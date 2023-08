Roglic vince a Burgos: poker di corse a tappe 

Un record invidiabile: con il successo di ieri nella Vuelta a Burgos, Primoz Roglic ha vinto al quarta corsa a tappe su quattro disputate quest’anno, due in Italia e due in Spagna. Dopo Tirreno-Adriatico, Catalogna e Giro, si è portato a casa la corsa conclusa ieri con la Golmayo-Lagunas de Neila di 160 km. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha colto il terzo successo parziale su cinque tappe (compresa la cronosquadre), battendo in uno sprint a tre Adam Yates (Uae) e Alexander Vlasov (Bora) che gli hanno fatto compagnia, a gradini invertiti, sul podio finale. Da sabato, Roglic andrà a caccia di una ltro e più difficile poker: conquistare la quarta Vuelta a España in carriera.

Colpo doppio anche per Mads Pedersen (Lidl-Trek), che vincendo l’ultima crono si è aggiudicato la classifica finale del Tour of Denmark, prededendo altri due danesi, Mattias Skjelmose e Magnus Cort Nielsen.

